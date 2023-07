Is dit de toekomst van de VAR? Wij keken naar de openingsmatch op het WK voor vrouwen

De beslissingen van de VAR galmen op het WK voetbal voor vrouwen door het stadion. De scheidsrechters leggen de beslissing van de videoref uit in het Engels om zo meer transparant te zijn naar het publiek toe. De FIFA testte het systeem al eens uit op het WK voor clubs in Marokko en het WK U20 in Argentinië, maar het wordt nu voor het eerst gebruikt op een groot kampioenschap. In minuut 86 van de openingsmatch kwam dé primeur.