Na een knuffel met Vingegaard loodste Jumbo-Visma Van Aert met helikopter en privéjet onopvallend uit de Tour: “Beslissing werd maandag al genomen”

Vanmorgen kwam het nieuws dat Wout van Aert niet meer aan de start zal komen van 18de Tourrit, maar op het moment dat Jumbo-Visma het nieuws uitstuurde, zat Van Aert al thuis in Herentals. De Nederlandse ploeg wist het opvallend stil te houden, de beslissing werd feitelijk maandag op de rustdag al genomen. Na de aankomst in Courchevel werd Van Aert discreet het Tourpeloton uitgeloodst met een helikopter en privéjet van de familie van Van Eerd van hoofdsponsor Jumbo.

Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma, heeft bij de start in Moûtiers uitleg gegeven bij het nieuws van enkele uren eerder, dat Wout van Aert de Tour heeft verlaten om zijn hoogzwangere echtgenote bij te staan.

Dat een vertrek voor Parijs tot de mogelijkheden behoorde, was bekend en doorgesproken, maar kennelijk werd de knoop maandag al doorgehakt, waarna de situatie van dag tot dag werd opgevolgd en Van Aert alsnog de tijdrit en de koninginnenrit reed. Meteen erna liet hij het Tourcircus achter zich, zonder dat iemand het doorhad.

“Op de rustdag zat het er al aan te komen”, zei Van Dongen. “Maandag werden we op de hoogte gebracht dat het thuis al begon te dringen en vandaaruit hebben we het van dag toch dag van kortbij opgevolgd. Die avond heeft hij het tegen de renners verteld. Een aantal onder hen hebben ook kinderen, dus ze reageerden heel begripvol. Een echte verrassing was het niet, want we wisten vooraf dat dit een mogelijkheid was. In het verleden gebeurde zoiets misschien minder vaak, maar wij vinden de mens achter de renner belangrijk.”

“Wout is gisteren (in Courchevel, red.) vanuit de bus, bijna onopvallend naar de helikopter gebracht met de familie Van Eerd, van onze hoofdsponsor Jumbo. Die heeft hem naar een privévliegtuig gebracht waarmee hij richting huis is gevlogen. Hij is niet meer in het hotel geweest.”

Met ander woorden: Van Aert was gisteravond al bij zijn echtgenote Sarah, terwijl niemand in de Tourbubbel buiten Jumbo-Visma dat doorhad.

Van Aert boekte voor het eerst in vijf deelnames geen ritzege in de Tour, nochtans was dat een doelstelling. Dus ontbreekt de kers op de taart?

“Absoluut, het was de doelstelling om met Wout voor ritwinst te gaan. Vorig jaar was de groene trui een doelstelling, met een aantal ritzeges. Nu hadden we naast de gele trui als doelstelling om ritzeges te pakken. Dat is niet gelukt. Hij heeft er hard voor gewerkt, maar is een paar keer op sterkere concurrenten gestoten. Dat is jammer, maar geen ritwinst in de Tour doet niets af aan de kwaliteiten en de toprenner Wout van Aert”, aldus Van Dongen.

Dat de voorsprong van kopman Jonas Vingegaard intussen 7’35” bedraagt -een veilig tijdverschil- is mooi meegenomen. Vingegaard heelhuids naar Parijs loodsen, moet met zes ploegmaats ook lukken.

“Voor het klassement moeten al heel gekke dingen gebeuren opdat Jonas uit het geel zou verdwijnen, maar we moeten wel alert blijven”, zegt Van Dongen. “Daarom hebben we iedereen nodig, maar we hebben nog een sterke ploeg, dus ik denk niet dat de afwezigheid van Wout invloed zal hebben.”