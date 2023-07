Kim Kardashian openhartig over relatie met Pete Davidson: “Het is niet hoe je wegloopt van je problemen”

Tijdens de voorlaatste aflevering van het derde seizoen van The Kardashians, ging Kim Kardashian tegen halfzussen Kylie en Kendall Jenner dieper in op haar relatie met Pete Davidson en de woelige scheiding van rapper Kanye West. In dat gesprek vertelde ze hoe ze na de breuk met West “zeer snel in een nieuwe relatie is gesprongen”. Ze leerde Davidson kennen op de set van Saturday Night Live, waar ze onder meer een sketch als Aladdin en Yasmine hadden. “Zo kon ik mijn gedachten verzetten”, gaf ze toe. “Maar zo moet je niet willen weglopen van de zaken.” Het leidde tot een nieuw mantra onder de zussen: “Je moet wat gekwetst heeft aanpakken, dan genezen en dan pas voelen. Deal, heal and feel.”

Kim Kardashian verscheen samen met Pete Davidson op het Met Gala in 2022. — © REUTERS

De scheiding van Kim en Kanye was in maart 2022 rond. Zes jaar waren ze uiteindelijk getrouwd, nadat ze elkaar al in 2011 leerden kennen en begonnen te daten. Samen kregen ze vier kinderen: North (10), Saint (7), Chicago (5) en Psalm (4). Met Davidson begon ze een relatie in het najaar van 2021, een paar maanden nadat ze de scheiding had aangevraagd. Ze waren uiteindelijk negen maanden samen. Het werd een woelige rit, door de aanvallen van West op het nieuwe koppel. Hij nam Davidson onder meer onder vuur in de videoclip van Eazy, waarin hij een kleien versie van Davidson ontvoerde, opknoopte en begroef.

Niet negatief

Met die uitbarstingen had Kardashian het moeilijk. “Het is vreselijk als iemand niet inziet hoe ze anders geworden zijn”, verklaarde ze eerder nog tegenover zus Khloé. “Hij verschilt zo hard van de persoon met wie ik eerder getrouwd was. Van die persoon hield ik, dat is wie ik me herinner. En ik zal er alles aan doen om die persoon terug te krijgen.” Toch wil ze ondanks de controverse die rond het figuur van West hangt – door onder meer antisemitische opmerkingen – niet “negatief” kijken naar haar ervaring. “Ik wil niet al het slechts wat me is overkomen meenemen in mijn leven. Wat moet ik daaruit leren? Hoe maakt mij dat tot een beter persoon.”