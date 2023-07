Yves Lampaert neemt het op tegen groene truidrager Jasper Philipsen tijdens na-Tourcriterium

De winnaar van vorig jaar, Yves Lampaert (rechts), zal het in het na-Tourcriterium in Roeselare opnemen tegen de groene truidrager Jasper Philipsen. — © belga

In Roeselare telt men stilaan af naar het na-Tourcriterium. Op dinsdag 25 juli komen er opnieuw heel wat wielersterren naar de Rodenbachstad. Onder andere Yves Lampaert, winnaar vorig jaar, komt aan de start. Blikvanger is Jasper Philipsen. De Belg won al vier etappes in de Tour en wint er zonder tegenslagen ook de groene trui.

Aanstaande dinsdag troepen duizenden wielerfans samen langs het parcours in het centrum van Roeselare om er hun favoriete renners aan te moedigen. De organisatoren van het na-Tourcriterium maakten inmiddels al verschillende namen van renners die aan de start komen bekend. Zo tekenen de vrienden van De Melkerie massaal present. Jonas Rickaert, Tim Declercq, Bert Van Lerberghe en Jens Debusschere geven dinsdag het beste van zichzelf. Yves Lampaert komt zijn overwinning van vorig jaar verdedigen. Ook Oliver Naesen, Maxim Van Gils, Guillaume Van Keirsbulck, Stan Dewulf en Jasper De Buyst rijden dinsdag mee. Uitkijken is het ook naar Jasper Philipsen. De groene trui uit de Tour de France won inmiddels al vier etappes. Ook Michal Kwiatkowski start dinsdag in Roeselare. Hij won ook al een etappe in de Tour.