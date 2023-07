Beyoncé komt met exclusief parfum

© Getty Images for Parkwood

En dat was meteen het (enige) goede nieuws want het parfum zal slechts beschikbaar zijn voor een beperkte groep: het is exclusief voorbehouden voor de Verenigde Staten en Canada.

En dat was niet de enige beperking. Enkel fans, die haar Renaissance World Tour bijwoonden, kregen de mogelijkheid om zich via e-mail aan te melden voor het parfum. Om maar te zeggen ‘First Access’, meteen de naam van de geur, is exclusief te noemen.

LEES OOK:

Concreet gaat het om een eau de parfum met noten van honing, roos, jasmijn, clementine en amber. De verpakking zou, als we de e-mail mogen geloven, bestaan uit een brede flacon in zwart en zilver.

Het is niet de eerste keer dat de wereldster zich aan een parfum waagt. In 2009 deed ze dat al eens met het populaire geurtje ‘Heat’.