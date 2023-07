Woning in Borgloon onbewoonbaar door brand in berging

Een huis in Borgloon is onbewoonbaar na een brand in de berging donderdagochtend. Mogelijk is het vuur ontstaan door kortsluiting. De bewoner kan tijdelijk bij zijn moeder terecht.

© Jozef Croughs

De brandweer Zuid-West Limburg werd rond 3 uur opgeroepen. Die had het vuur snel onder controle waardoor de vlammen niet konden overslaan op de woning. De brand brak uit in de berging. “Door de warme temperaturen van de afgelopen periode stonden de ramen van de woning open. Het gevolg daarvan was dat in de hele woning snel een verstikkende rook hing”, zegt bewoner Niels J. “Daarnaast is er ook waterschade waardoor de woning tijdelijk onbewoonbaar werd verklaard. Volgens de hulpdiensten zou vermoedelijk de brand ontstaan zijn door een kortsluiting in een van de elektrische apparaten ion de berging.” De bewoner kan voor tijdelijke opvang terecht bij zijn moeder in Alken. Het was de tweede brand in amper 24 uur in een straal van 100 meter rond het Stationsplein. (jcr )