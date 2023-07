Nu ook Wout van Aert er niet meer bij is: welke spurter kan Jasper Philipsen nog kloppen?

WELKE TEGENSTANDERS BLIJVEN NOG OVER VOOR PHILIPSEN?

* Mads Pedersen

De Deen van Lidl-Trek is de enige die er tot nu toe in slaagde om Jasper Philipsen te verslaan, maar dat gebeurde op een lastige aankomst bergop waar de ex-wereldkampioen zijn krachtenarsenaal volledig kon aanwenden. Ook vandaag in Bourg-en-Bresse ligt er weer een licht oplopende finish te wachten, maar minder spectaculair dan in Limoges waar Pedersen zijn etappe won.

* Dylan Groenewegen

Het is nog niet de Tour geweest voor de 30-jarige Nederlander van Team Jayco - AlUla, maar zijn resultaten gaan wel crescendo. Achtste in Bayonne, vijfde in Bordeaux, vierde in Limoges en tweede in Moulins. Als hij die lijn kan doortrekken, dan moet hij vandaag en zondag de taaiste klant worden voor Jasper Philipsen.

* Biniam Girmay

De Eritrese debutant had zich van zijn eerste Tour vermoedelijk meer voorgesteld. Girmay kwam er in de eerste massaspurten nauwelijks aan te pas, ook al omdat hij zich al eens te makkelijk liet wegdrummen door onder meer Van der Poel. Maar al doende leert men en dat viel af te lezen uit de beter wordende resultaten voor de Afrikaanse hoop. In Bordeaux leverde het de spurter van Intermarché-Circus-Wanty alvast de derde plaats op.

Girmay (rechts) na zijn derde plaats in Bordeaux. — © EPA-EFE

* Alexander Kristoff

Niet dat we er echt in geloven, maar met Kristoff weet je nooit. De bonkige Noor is tijdens deze Tour 36 jaar geworden en we merken meer en meer dat de leeftijd begint door te wegen. Maar Kristoff schreef in zijn carrière vier keer een Touretappe op zijn naam. Die ervaring neemt hij mee naar de etappes die eraan zitten te komen.

* Jordi Meeus

De Limburger vierde bij de Tourstart in Bilbao zijn 25ste verjaardag, maar heeft zelf nog niet voor een passend cadeau kunnen zorgen. Een zevende en zesde plaats zijn voorlopig te weinig voor een renner die bij BORA hansgrohe de voorkeur kreeg op de Ier Sam Bennett. Aan Meeus om in een van de volgende etappes zijn selectie alsnog de nodige luister te geven.

En dan zijn zij er ook nog

Met twaalf Touretappes is Peter Sagan momenteel de renner met de meeste ritzeges in het overgebleven peloton. Een dertiende ritzege lijkt weinig waarschijnlijk maar met Sagan weet je nooit. Luca Mozzato en Bryan Cocquard verzamelden al wat ereplaatsen voor hun Franse werkgever, Sam Welsford deed hetzelfde voor Team DSM-Firmenich. Met CeesBol, Jasper De Buyst en Michael Morkov komen we drie snelle locomotieven tegen die hun wagon verloren zijn. En wat met Christophe Laporte? Jumbo-Visma heeft zijn schaapjes zo goed als op het droge, maar met voorlopig slechts één ritzege is er alvast nog één balans die mag worden opgekrikt.

ZIJ HEBBEN DE TOUR REEDS VERLATEN

* Wout van Aert

Er komt voorlopig geen tiende ritzege voor Wout van Aert, wel een tweede zoon. Om die reden verliet de Kempenaar van Jumbo-Visma vanochtend de Tour de France. Volkomen logisch! Nochtans leken er zich nog kansen aan te dienen voor de negenvoudige ritwinnaar die in deze Tour nog nooit de perfecte sprint kon rijden. De gele trui van Jonas Vingegaard werd gisteren immers veiliggesteld zodat Van Aert en co. de mogelijkheid kregen om nog meer te focussen op die tiende ritzege. Die komt er dus niet, Van Aert verlaat de Tour met een rist ereplaatsen in zowel sprint-, berg- als tijdritten.

* Fabio Jakobsen

Ook Soudal-Quick-Step kan helaas niet meer op zijn spurtbom rekenen. Fabio Jakobsen kwam tijdens de vierde etappe met aankomst op het racecircuit van Nogaro zwaar ten val. De afscheidnemende Nederlander kon nog wel de etappe uitrijden, maar kende nadien toch vooral een lange lijdensweg. Zijn team besloot dan ook dat Jakobsen niet meer aan de start zou komen van de dertiende etappe. Zijn ritzege van vorig jaar had hij niet kunnen overdoen, verder dan een vierde plaats in Bayonne kwam de regerend Europees kampioen niet.

* Caleb Ewan

Ook voor Lotto-Dstny is er geen of weinig hoop nog op een spurtoverwinning. Nochtans begon het goed voor Caleb Ewan. De Australiër werd derde in Bayonne en spurtte daags nadien, op het circuit van Nogaro, zij aan zij met Jasper Philipsen. De Australiër strandde op een half wieltje van de ritzege. En toen? Toen liep het fout. Ewan miste enkele sprints, beklaagde zich intern over een gebrek aan steun wat leidde tot een zwaar conflict tussen ploegleiding en renner. Ewan verloor zijn moral en gaf in de loop van de dertiende etappe ontredderd op. Hij mag vertrekken bij Lotto-Dstny.

Pascal Eenkhoorn probeerde Caleb Ewan mee in koers te houden. — © Getty Images

* Mark Cavendish

De iconische spurter ging op 38-jarige leeftijd in deze Tour op zoek naar een 35ste ritzege waarmee hij het record van de meeste ritzeges zou mogen claimen, een record dat hij nu nog deelt met Eddy Merckx. De Brit sneuvelde in Bordeaux op een fietslengte van Jasper Philipsen. Het zou zijn laatste wapenfeit zijn. Daags nadien, op weg naar Limoges, kwam deManx Express ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Exit Cavendish!

* Phil Bauhaus

De Duitse spurtverrassing in deze Tour. De 29-jarige Duitser debuteerde in La Grande Boucle en liet zijn debuut niet onopgemerkt passeren. Bauhaus finishte tweede in Bayonne, derde in Nogaro en nog een keertje derde in Moulins. De renner van Bahrain-Victorious was daarmee de meest regelmatige spurter na Jasper Philipsen. Helaas voor hem overleefde hij de laatste Alpenetappe niet en moest hij woensdag, volledig uitgeput, in de bezemwagen stappen.