Slaat Barbie-gekte ook toe bij onze koningin? Mathilde ontvangt regering in knalroze jurk

Bioscopen die roze kleuren, roze auto’s en nu ook een vorstin die helemaal in het roze gekleed is. Zou de Barbie-gekte ook de Belgische koningin Mathilde bereikt hebben?

Op de officiële pagina van het paleis werd een foto gedeeld van ons koningspaar, maar diegene die er duidelijk uitspringt is onze koningin. Mathilde is helemaal gekleed in het thema van de week: Barbie-roze. Ze valt op tussen alle grauwe pakken en minder felle kleedjes van de regeringsleden die gisteren uitgenodigd gisteren voor de lunch.

De Barbie-film met Margot Robbie als de pop en Ryan Gosling als Ken kwam afgelopen woensdag uit, kreeg lovende kritieken en zorgde voor een roze gekte tijdens de première. Roze is zelfs zo populair dat het schoenenmerk Crocs een nieuwe Barbie-roze exemplaar op de markt bracht.

