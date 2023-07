Personeelsproblemen blijven Peter Goossens parten spelen: restaurant in Knokke dicht op maandag

Wie sliepen in Hotel La Réserve in Knokke. — © Lien Vande Kerkhof

Wie een tafel boekte op een maandag in het nieuwe restaurant van Peter Goossens in Knokke-Heist, kreeg een mail om uit te kijken naar een nieuwe datum. Het restaurant zou zeven op zeven open zijn, maar neemt nu toch een sluitingsdag. Oorzaak: de moeizame zoektocht naar personeel en Goossens die geen gram wil toegeven op de hoge kwaliteit.

“Een megaprobleem”, verwoordde driesterrenchef Peter Goossens het een maand geleden in onze zusterkrant het Nieuwsblad. “Als je volk kent, mag je er meteen 20 brengen.” Hij en het management van het pas heropende hotel La Reserve in Knokke-Heist zochten personeel voor zowat elke functie: “obers, gastvrouwen, koks, sommeliers, …”

Maandag ging restaurant La Rigue by Peter Goossens voor het eerst open. 110 gasten tijdens de eerste middagservice, nog een pak meer ’s avonds. Het sputterde nog wat in de zaal, maar wat er op tafel kwam, van de garnaalkroketten tot de vol-au-vent, was top. Goossens gaat voor niets minder. Maar met het huidige personeelsbestand is het onmogelijk om zeven dagen, en dus veertien keer service, open te doen. Samen met het management van het hotel werd beslist om toch één dag te sluiten: maandag. Mensen die een reservatie hadden voor de eerste dag van de week kregen onlangs een mail, met de vraag om hun tafel te herboeken naar een andere dag. Omdat La Rigue de hele zomervakantie bijna volledig is volgeboekt, gaat het om honderden reservaties. Wie dat niet deed verliest zijn gegeerde tafeltje en krijgt het voorschot van 50 euro, dat wordt bij élke reservatie aangerekend, teruggestort.

“We hebben nu een heel goed team”, zegt general manager Yannick Bouts. “We kunnen de kwaliteit leveren die Peter verwacht. En ook in de zaal zien we elke service progressie. Maar ons team is vandaag niet groot genoeg om zeven op zeven te werken. Daarvoor hebben we zowel in de keuken als in de zaal vijf absolute topprofielen extra nodig.” Elke dag open blijven was geen optie. “Kwaliteit is hier het allerbelangrijkste woord en zal altijd op de eerste plaats staan. De verwachtingen zijn hoog. Peter Goossens moet hier de naam waar hij dertig jaar keihard voor heeft gewerkt verdedigen.” Als het nodig blijkt zal La Reserve zelf overwegen om een tweede dag te sluiten.

En wat met de gasten die een hotelkamer hebben geboekt op maandag? “Ze zullen altijd kunnen eten. In onze prachtige bar zijn er bites zoals sushi, dim-sum en pizza. En na het ontbijt kunnen ze op dinsdagmiddag in La Rigue eten.” In La Reserve zijn er alvast geen hotelannulaties omwille van de sluitingsdag van het restaurant. De herboekingen van de restauranttafels verlopen volgens Bouts vlot. “We zijn ontzettend flexibel voor onze gasten.”