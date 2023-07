70 jobs op de helling bij Vasco in Dilsen-Stokkem: “Traditionele radiatoren al langer onder druk”

Dat heeft de directie donderdagochtend aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad, zo bevestigt ACV-secretaris Glenn Schreurs. De afdeling radiatoren zou daarmee helemaal verdwijnen. De afdelingen buizen voor vloerverwarming en ventilatiesystemen blijven gespaard.

“Helemaal onverwacht komt deze aankondiging niet. Er was al lange tijd economische werkloosheid in deze afdeling,” zegt Glenn Schreurs. “De traditionele radiatoren staan al langer onder druk van alternatieve systemen zoals warmtepompen. Maar de timing is natuurlijk verschrikkelijk, zo vlak voor de jaarlijkse vakantie.” Directie en vakbonden starten nu een consultatie- en informatiefase op, zoals voorzien in de wet-Renault.

LEES OOK: Zwitserse Arbonia neemt Dilsens familiebedrijf Vasco Group over

Voormalig KRC-voorzitter Jos Vaessen richtte Vasco in de jaren zeventig op. Een vijftal jaar geleden kwam het bedrijf in handen van de Zwitserse groep Arbonia.

LEES OOK. Zonhovense radiatorenfabriek gaat eind dit jaar dicht: “Mensen kiezen vaker voor warmtepomp”