Waar moet je rekening mee houden als je een speedpedelec koopt?

Speedpedelecs gaan met hun 45 kilometer per uur even snel als een bromfiets, maar zonder het lawaai en het vervuilende aspect. Dit duurzame vervoersmiddel is dus perfect geschikt voor langere afstanden! Waar moet je op letten?

Wetgeving

Omdat een speedpedelec even snel gaat, wordt deze in de wet beschouwd als een bromfiets. Daarom moet je minstens 16 jaar zijn, een geel kentekenplaat aan je fiets bevestigen en een rijbewijs AM hebben om ermee te mogen rijden. Wie al een rijbewijs B of A heeft, mag automatisch ook met een speedbike rijden. Verder moet je voor je eigen veiligheid een goedgekeurde helm dragen. Zorg ook voor een achteruitkijkspiegel en goede reflectoren.

Wegcode

Je kan dan wel veel harder gaan, maar je bent verplicht om op de weg op dezelfde plek als een normale fietser te rijden. En natuurlijk moet je je met een speedpedelec ook aan de maximum snelheid houden. Zo mag je binnen de bebouwde kom maximum 30 km/u rijden. Hou in ieder geval altijd rekening met andere weggebruikers, die je snelheid wellicht niet zo goed kunnen inschatten.

Batterij

Een speedpedelec is bij uitstek geschikt voor langere afstanden, zoals woon-werkverkeer. 30 kilometer naar kantoor fietsen zonder een druppeltje zweet of vermoeide benen wordt wel heel eenvoudig met een stoere fiets die tot 45 km/u kan. Vooral op rechte stukken zoals de fietsostrades ga je als een speer. Hiervoor is natuurlijk een sterke batterij nodig. Bij de Fuell Flluid zit een dubbele accu in het frame verwerkt. Dat zorgt niet enkel voor een strak design, maar ook voor een grotere reikwijdte. Met de actieradius kan je inschatten hoe ver je kunt rijden met een volle batterij op maximale ondersteuning.

Motor

Liggen er veel bruggen op je route of ga je fietsen in heuvelachtig gebied? Kies dan een speedpedelec met een krachtige middenmotor, voor de beste ondersteuning. Met een riemaandrijving schakel je dan weer zonder enige weerstand en heb je minder onderhoud dan bij een kettingsysteem.

Gewicht

Een speedpedelec is geen lichte fiets. Dit kan voor sommige mensen een nadeel lijken, maar tegelijk zorgt het gewicht van de fiets samen met de dikke banden voor een stabiele wegligging en een veilig gevoel bij hogere snelheden. De Fuell Flluid is een robuust model, gebouwd voor het snellere werk en ontworpen door onder meer de voormalige ingenieur van Harley Davidson.

