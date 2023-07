KRC Genk onthult nieuw uitshirt voor komend seizoen en draagt die voor het eerst tijdens oefenpot tegen Burnley

KRC Genk heeft zijn nieuwe uitshirt voor komend seizoen gelanceerd. Net als vorig jaar kiest de club voor een wit shirt met daarop een verwijzing naar het mijnverleden. Zo zijn de vier blauwe, verticale strepen een knipoog naar de vier mijnschachten die de Genkse skyline typeren. Ook het stamnummer is er subtiel in verwerkt. Supporters kunnen het nieuwe shirt voor het eerst aanschouwen in de oefenwedstrijd nu zaterdag tegen Burnley.

Lees hieronder het volledige persbericht van de club.Na een korte en intense voorbereiding trekt KRC Genk de laatste rechte lijn in richting Europees avontuur. In de Season Kick-off tegen het Burnley van Vincent Kompany trekt de vicekampioen uitzonderlijk niet in het koningsblauw de mat op. In hun eerste wedstrijd van het seizoen, spelen de Genkies in hun nieuwe away shirt. Vaste waarden Mark McKenzie en Bryan Heynen kregen, vergezeld door nieuwkomer Alieu Fadera, de primeur en pronken op de sociale media van de club al in het nieuwe tweede shirt. Opvallend: op het volledige witte shirt ogen vier artistieke blauwe lijnen en een subtiele verwijzing naar het stamnummer 322.

Heynen en co trekken zaterdag een laatste keer het veld op in voorbereiding van het seizoen 2023- 2024. Voor de Season Kick-off tegen kersvers Premier League club Burnley FC trekken de jongens van Wouter Vrancken voor de verandering geen blauw shirt aan, maar een nieuwe witte uitdossing. Wie de topaffiche op de heilige grond in de Cegeka Arena bijwoont, krijgt er dus ook een primeur bij.

Subtiele verwijzing naar Genkse roots

Voor het nieuwe tweede shirt ging KRC Genk opnieuw de creatievere toer op, met een knipoog naar de Genkse roots. Op het witte shirt ogen vier artistieke strepen, die net als in het clublogo zowel naar links als naar rechts afbuigen. Een verwijzing naar de vier mijnschachten die de Genkse skyline typeren. De strepen zijn op een speelse manier vormgegeven wat dan weer de creativiteit en het dynamisch spel van KRC Genk weerspiegelt. De oplettende supporter vindt ook het stamnummer 322 en de slogan Rise Above terug in het shirt. “Dit truitje is een uiting van het DNA van KRC Genk. Het straalt trots uit op onze rijke geschiedenis. De creatieve en toch subtiele uitwerking is dan weer een vertaling van het dynamisch voetbal dat we hier elke week op de mat brengen”, duidt Algemeen Directeur Erik Gerits.

Nieuwe gezichten pronken op sociale media

Mark McKenzie, Bryan Heynen en Alieu Fadera pronken in het nieuwe kit op de sociale media en website van de club. Net als op de thuisuitrusting staat Eazer op de rechterborst van de spelers, onder de Swoosh van Nike. Naast hoofdsponsor Beobank blijft ook Aquastep als mouwsponsor op post. Carglass en CEO’s 4 Climate vervolledigen de achterzijde.

Het nieuwe away shirt 2023- 2024 is vanaf vandaag beschikbaar online en in de fanshop.