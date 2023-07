Primeur op WK vrouwenvoetbal: ref kondigt VAR-beslissing live aan in stadion, Nieuw-Zeeland wint verrassend openingsmatch

De openingsmatch op het WK vrouwenvoetbal tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen kreeg een primeur: voor het eerst kondigde een scheidsrechter door middel van een headset live in het stadion een VAR-beslissing aan, al klaagden aanwezigheden dat de uitleg moeilijk verstaanbaar was. Het ging om een strafschop voor Nieuw-Zeeland, die door de Noorse doelvrouw Hansen tegen de lat werd geduwd. De wedstrijd eindigde op een verrassende 1-0-zege van gastland Nieuw-Zeeland.

Nieuw-Zeeland zorgde meteen voor een verrassing van formaat door in Auckland Noorwegen te kloppen met 1-0.

Hannah Wilkinson scoorde kort na de pauze het enige doelpunt in het Eden Park. Ze trapte een gemeten voorzet van Jacqui Hand tegen de netten.

Noorwegen kwam in de 80ste minuut dichtbij de gelijkmaker maar een schot van Tuva Hansen strandde op de lat. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd miste Ria Percival voor Nieuw-Zeeland een strafschop, die was toegekend na tussenkomst van de VAR.

De Japanse scheidsrechter Yoshimi Yamashita had de eer om voor het eerst een VAR-beslissing verbaal kenbaar te maken in het stadion. Dat gebeurde door middel van een headset.

© AFP

© AFP

© EPA-EFE

Voor Nieuw-Zeeland is het bij de zesde deelname nog maar de eerste zege op een WK-eindronde. Noorwegen is de wereldkampioen van 1995 en haalde tijdens de vorige editie in 2019 de kwartfinales.

Voor de aftrap werd er overigens een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij eerder op de dag in Auckland. Daarbij vielen drie doden, onder wie de schutter.

Australië, de tweede organisator van dit WK, speelt vanmiddag (12u Belgische tijd) in Sydney zijn openingsmatch in groep B tegen Ierland.

De eerste twee van de acht groepen stoten door naar de achtste finales. Op 20 augustus wordt de finale gespeeld in Sydney. De Verenigde Staten verdedigen hun titel uit 2019. De Red Flames konden zich niet kwalificeren.