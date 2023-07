Revolutie in groene energie? UHasselt en imec komen met flexibele zonnepanelen die overal op passen

UHasselt en imec hebben de nieuwe spin-off EnFoil gelanceerd, zo is donderdag bekendgemaakt in een persbericht. Het bedrijf maakt flinterdunne en flexibele zonnepanelen, die integreerbaar zijn op allerlei soorten oppervlakten.

De standaard siliciumzonnepanelen die op de daken van vele gebouwen liggen, kunnen door hun gewicht of vorm niet overal geplaatst worden. Al jaren onderzoeken UHasselt en imec daarom binnen EnergyVille nieuwe types van zonnecellen die eenvoudiger, goedkoper en op veel meer plaatsen te integreren zijn. De nieuwe spin-off EnFoil is een resultaat van dat onderzoek.

EnFoil maakt dunnefilmzonnecellen in alle vormen en maten, en kan dat op grote schaal doen. De zonnecellen worden daarna rechtstreeks geïnstalleerd op de producten van de klant of er verder in geïntegreerd.

Achter EnFoil zitten technologieën en processen die ontwikkeld en gepatenteerd werden binnen UHasselt en imec. De dunnefilmzonnecellen zijn gebaseerd op CIGS-technologie, gemaakt uit koper-indium-gallium en selenium. “Door de plooibaarheid, hun lichte gewicht en hun robuustheid zijn deze zonnepanelen eenvoudiger te integreren in allerhande toepassingen dan het geval is bij de huidige zonnepanelen van silicium”, zegt professor Bart Vermang van imo-imomec, het geassocieerd lab van imec aan UHasselt. “Ze zijn ook meer schokbestendig.”

Logistieke sector

De gesprekken om de zonnefolies van Enfoil op de markt te brengen zijn aan de gang. “Er zijn heel wat toepassingen mogelijk”, zegt Marc Meuris, CTO van EnFoil. “Het gaat van het integreren van de zonnecellen op zwembadcovers of gegolfde dakpannen. Op dit moment focussen we vooral op de logistieke sector, waarbij we onze materialen willen integreren op daken en zijwanden van trucks, zodat ze de sensoren en track-and-tracesystemen in vrachtwagens kunnen voeden. Zo bespaar je heel wat batterij, en bij veel zonlicht kan de batterij zelfs opgeladen worden.”