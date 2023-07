Niels Destadsbader staat nu ook op één in Suriname met ‘Liefs voor later’: “Wie had dat in godsnaam gedacht?”

Niels Destadsbader scoort een nummer één in Suriname. Terwijl bij ons zijn duet met Kenny B wat sputtert in de Ultratop, zijn de Surinamers dol op Liefs Voor Later.

Misschien zit de uitgebreide promotrip van enkele weken geleden er voor iets tussen. Destadsbader liet toen via zijn Instagram weten dat hij naar Zuid-Amerika was gevlogen voor interviews op de plaatselijke radiozenders en met verschillende televisieploegen. Zijn bezoek was er zelfs zo belangrijk dat hij ontboden werd voor een ontmoeting met de president. Van het verblijf in Suriname maakte Destadsbader gebruik om in de hoofdstad Paramaribo een videoclip op te nemen.

“Man, man, man. Wie had dat in godsnaam gedacht dat ik ooit een hit zou scoren in Suriname? Ik wist dat het liedje daar populair is en veel wordt meegezongen. Dat op zich vond ik al gek. Maar dat het nu ook op nummer 1 staat is echt niet te geloven. Dit had ik totaal niet verwacht”, aldus Niels Destadsbader.

Deze prestatie aan de andere kant van de wereld is alvast een vroeg verjaardagscadeau voor de West-Vlaming, die aftelt naar zijn 35ste verjaardag op 19 augustus. Dat is toevallig de dag dat Radio2 ook de winnaar van Zomerhit bekroont. Liefs Voor Later is alvast één van de twintig genomineerden.