Dit kun je volgens een astronaut het beste doen tegen een jetlag

Als astronaut is Mike Massimino twee keer de ruimte in geweest. Hij weet dus als geen ander hoe je omgaat met enorme tijdsverschillen.

Aan reiswebsite Travel + Leisure vertelt Massimino dat het allereerst belangrijk is rekening te houden met je biologische klok, oftewel je natuurlijke ritme. Daarbij helpt het als je jezelf op een slimme manier blootstelt aan licht om zo je biologische klok (je dag- en nachtcyclus) als het ware te resetten. Praktisch gezien zou dat betekenen dat het verstandig is om je in de ochtend zo veel mogelijk bloot te stellen aan (natuurlijk) daglicht. Dit zou je normale dag- en nachtritme ruim twee uur kunnen ’opschuiven’ waardoor de jetlag als minder heftig zal worden ervaren.

Minder koffie, meer melatonine

Het lijkt misschien logisch om bij vermoeidheid een sterke kop koffie te drinken, maar Massimino stelt dat het goed is om de inname van cafeïne te beperken. Cafeïne kan je slaapcyclus namelijk sterk beïnvloeden.

LEES OOK:

Melatonine daarentegen is een stofje waar je volgens de astronaut meer van wil hebben als je last hebt van een jetlag. “Melatonine is een natuurlijke stof die we in ons lichaam hebben en die ons vertelt dat het tijd is om te slapen”, legt Massimino uit. Het is raadzaam om voor kleine doses te gaan.

Reis je naar oosten, dan is het slim om melatonine te nemen in de avond (dus je nieuwe lokale tijd). Vlieg je (terug) naar het westen, zorg dan juist in de ochtend voor extra melatonine zodat je interne klok makkelijker kan resetten.

Melatonine kun je innemen als voedingssupplement, maar ook bepaalde soorten fruit (kersen, banaan, ananas), gember, zilvervliesrijst en walnoten bevatten van nature melatonine.