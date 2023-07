Nyck de Vries reageert voor het eerst op vroegtijdige F1-exit: “Dat mijn droom vroeg eindigt doet pijn”

Om te vervolgen: “Ik wil Red Bull en Scuderia AlphaTauri bedanken voor de kans om mijn droom waar te maken. Natuurlijk doet het pijn dat de F1-kans waar ik zo lang van droomde, voortijdig eindigde. Maar het leven is geen bestemming, het is een reis, en soms moet je de moeilijke weg nemen om te komen waar je wilt zijn.”

De Vries sluit af met dankwoorden. “Ik ben dankbaar voor ons bevoorrechte leven, trots op onze reis en mijn familie️. Dit is gewoon weer een ervaring, we gaan verder en kijken uit naar het volgende hoofdstuk. Iedereen bedankt voor de lieve en bemoedigende berichten de afgelopen week. Het was hartverwarmend om je steun te voelen.”