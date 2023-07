Hein Vanhaezebrouck trekt aan de alarmbel: “We zitten in geen evidente situatie”

De Gentse voorbereiding zit er stilaan op. Volgende week wacht er een eerste Europese klus in de tweede voorronde van de Conference League. Tot nu toe verliep alles heel rustig in Gent maar voor Hein Vanhaezebrouck dringt de tijd: “Misschien zal er nog iets gebeuren en dat is ook noodzakelijk. Als we daar blind voor blijven, dan loopt het opeens fout, als je zowel Europees, als de beker én de competitie wil spelen.”

“Het ging heel snel: na 20 seconden was het al prijs”, grijnsde Hein Vanhaezebrouck na afloop van de oefenpartij tegen Zulte Waregem. “We kennen nochtans de kwaliteiten van Gano. Ik denk dan ook dat we daar meer hadden kunnen doen om die goal te vermijden. Niet zozeer defensief maar bij zo’n bal vanop de achterlijn kan je doelman misschien toch meer doen. Dan moet je probeer het gevaar eruit te halen want Watanabe kan het één-op-één nooit halen van Gano. Bij uittrappen wel omdat hij dan een aanloop kan nemen.”

Anderzijds toonde de Gentse coach zich best tevreden met de teamprestatie van het elftal dat aan de partij begon: “We hebben goed en snel gereageerd en ik was dan ook absoluut tevreden van die eerste 30 minuten. Alhoewel ik vind dat we toch nog een paar keer meer had kunnen doen. We vergeten het af te maken terwijl we toch goed druk zetten. Dat zag ik eerder in de voorbereiding al: we pressen heel goed maar mijn spitsen vergeten het af te maken. Ik zag ook wel weer een heel goede Malick Fofana, die eerder tegen Volendam ook al de beste man op het veld was. Matisse Samoise was wat aan het zoeken maar vandaag was hij voor het eerst opnieuw op niveau.”

“Niet iedereen is nu al op niveau en daar maak ik me toch wat zorgen om. Bepaalde jongens harken in die laatste matchfase. Zij komen dan te weinig in het stuk voor. Een gevolg van onze kortere voorbereiding? Sommigen trainen met een reserve maar dan moet je er wel voor zorgen dat je niet te kort komt in de sleutelmatchen. Bovendien hebben wij niet genoeg concurrentie waardoor ik die spelers ook niet kan prikkelen en dat is een moeilijk gegeven.”

Dat gebrek aan personele versterkingen zit Vanhaezebrouck duidelijk dwars. Tot nu toe kreeg hij dan ook enkel Kandouss, Watanabe en Gerkens als direct inzetbare pionnen erbij: “Dat is voor mij het grootste werkpunt. We zitten dan ook in geen evidente situatie: bepaalde zaken konden niet gebeuren door allerlei beslissingen omdat we moeten afwachten maar volgende week staat het wel te gebeuren.”

“Het is bovendien ook meteen een ritme van donderdag-zondag-donderdag-zondag. Als je dat moet zien te overbruggen met dezelfde elf à twaalf spelers, is dat zeker niet evident. Laat ons hopen dat de kleine blessures wegvallen zodat Nurio terug fit is. Hij incasseerde bij een tackle een tik op de voet en hopelijk is dat tegen volgende week ok. Gift trainde vanochtend maar voelde zich niet fit om vanavond te spelen. De transferverhalen spelen misschien ook wel een rol, dat is niet makkelijk voor die gasten.”

© Isosport

Hoe zit het ondertussen met Gift Orban, de Nigeriaanse aanvaller die wordt gelinkt aan tal van buitenlandse clubs kwam tegen Essevee niet in actie: “We spreken veel met hem maar Gift is Gift: voor hem is dit ook een nieuwe challenge. Vorig jaar kwam hij bij ons en speelde hij vooral matchen. Nu heeft hij een voorbereiding afgewerkt en dat heeft hij goed gedaan maar soms mist hij wat frisheid. Vanochtend hadden ze heel stevig getraind, toen liepen ze acht à negen kilometers, in voetbalomstandigheden, dus ook heel intensief.”

“Er moet nog iets gebeuren”

“De jongens die startten, trainden veel minder intensief. Hun eerste half uur was goed: veel druk naar voren en aandrang. Nadien verloren we het zelfs de controle en dat baart me toch wat zorgen. Onze oefenmatch tegen Donetsk valt bovendien weg, dat is geen goede zaak. Een onderlinge oefenmatch of tegen Jong AA Gent? Dat is niet hetzelfde qua belasting want dan speel je 90 minuten op de helft van je tegenstander. Nee, Okumu was er niet bij, geen idee wat er met hem speelt”, bleef HVH op de vlakte over de situatie van de Keniaanse verdediger die zijn zinnen op een transfer heeft gezet.

© BELGA

Nee, Vanhaezebrouck zoekt geen excuses maar wil vooral het Gentse bestuur en de nieuwe eigenaar-to-be met de neus op de feiten duwen: “Misschien zal er nog iets gebeuren en dat is ook noodzakelijk. Als we daar blind voor blijven, dan loopt het opeens fout, als je zowel Europees, als de beker én de competitie wil spelen. Dan moet je Nurio of Alessio centraal achterin stellen. Vorig jaar lieten we met Nieuwjaar drie man vertrekken en dan vertrok ook nog eens Mike Ngadeu in april. Mijn toekomst? Ik begin aan mijn laatste contractjaar, misschien doe ik dat jaar zelfs niet uit. Dat weet je als trainer nooit. Daarom dat ik zei dat ik dubbel wilde genieten van die ploegvoorstelling op St-Baafs en dat is me ook gelukt, de rest zien we wel (lacht).”