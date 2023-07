Nutteloos stukje straat verwijderd, park ‘Den Dijk’ stukje groter

De straat Moenshof in Zonhoven is sinds enkele weken 131 meter korter. De weg is opgebroken en veranderd in een wandelpad met bermen. Het Park Den Dijk wordt daarmee zo een 500 vierkante meter groter.

Het Moenshof werd twintig jaar geleden aangelegd om extra sociale woningbouw te realiseren. “De gemeente heeft deze legislatuur echter beslist om de achterste gronden niet meer aan te snijden,” zegt schepen van ruimtelijke ordening Frederick Vandeput (Open VLD). “Er staan nu drie kwalitatieve appartementsgebouwen in de straat. We zijn daar als gemeente zeer tevreden mee, maar daar blijft het dus bij. Dit laatste stuk asfalt had bijgevolg geen nut meer. Door de verharding te verwijderen, zorgen we voor extra beleving en een uitbreiding van ons park. Op die manier wordt nu ook de natte bosstrook aan de overzijde betrokken bij het parkgebied.

”Schepen van Openbare Werken Johan Schraepen verduidelijkt dat er in het najaar nog extra inheemse struiken en bomen worden aangeplant, tussen het pad en de beek. Zo krijgt de nieuwe strook een volwaardige parkfunctie. De actie kadert in de campagne Zonhofje waarbij de gemeente onnodige verharding verwijdert en zo de gemeente vergroent. “Zeker in dit watergevoelig gebied heeft 500 vierkante meter ontharding een positief effect op de natuurlijke waterhuishouding, en vermindert het de kans op wateroverlast.” TR