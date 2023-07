Wout van Aert verkeert in goed gezelschap! Ook Greg Van Avermaet en Fabian Cancellara verlieten de Tour voor geboorte van hun kind

Wout van Aert is heus niet de eerste en laten we hopen ook niet de laatste renner die de Tour verlaat om de geboorte van zijn kind bij te wonen. Fabian Cancellara en Greg Van Avermaet deden het hem al voor.

Vaders horen hun vrouw bij te staan wanneer de geboorte van een kind nakend is. Wielrenners maken daar geen uitzondering op, ook niet wanneer ze in de Ronde van Frankrijk aan de slag zijn. En dus verliet Wout van Aert vanochtend de Tourkaravaan. Het is niet voor het eerst dat een renner met naam de wedstrijd verlaat.

Fabian Cancellara met echtgenote Stefanie en oudste dochter Giuliana. — © REUTERS

Op 12 juli 2012 maakte RadioShack - Nissan bekend dat Fabian Cancellara de Tour zou verlaten om zijn echtgenote Stefanie bij te staan bij de geboorte van hun tweede dochtertje. “De beslissing om de Tour te verlaten is moeilijker dan je zou denken”, zei de Zwitser daar destijds over. “Onze Ronde was tot nu toe uitstekend, we hebben de wielerwereld kunnen tonen dat we een echt team zijn. De sfeer in de groep is uitstekend, en dat maakt het moeilijk om hier op te geven.”

Toch kon Cancellara alleen maar op begrip rekenen, zei hij nog. “Aan de andere kant begrijpen mijn ploegmaats en ploegleiders mijn beslissing en gaan ze ermee akkoord. Ik ben immers niet alleen wielrenner, maar ook echtgenoot en vader, met een nieuwe baby op komst. Ik wil erbij zijn wanneer mijn vrouw Stefanie van ons tweede kindje bevalt. Die ‘trofee’ is belangrijker dan nieuwe ritwinst of een olympische medaille. Ik moet mijn vrouw al bedanken voor haar geduld met mij tijdens de laatste maanden van haar zwangerschap. Het minste wat ik terug kan doen, is haar bijstaan in deze lastige laatste dagen.”

Cancellara had in die Tour al wel de proloog in Luik gewonnen en zou in totaal zeven dagen de gele trui gedragen hebben. Elina Cancellara werd geboren op 14 juli, twee dagen nadat haar papa de Tour had verlaten.

Van Avermaet: “Telefoontje gekregen”

Eenzelfde verhaal bij Greg Van Avermaet. De Oost-Vlaming verliet in 2015 de Tour om de geboorte van hun eerste kind Fleur bij te wonen. Van Avermaet moest in het bewuste jaar van zijn team BMC tot en met de ploegentijdrit in de Tour blijven. Daarna zou hij dag per dag bekijken hoelang hij nog zou blijven, zijn vriendin Ellen was immers hoogzwanger. De geboorte was voorzien op zondag 26 juli, de slotrit in Parijs. Van Avermaet bleef langer dan voorzien in de Tour en het leverde hem ritwinst op in Rodez, voor Sagan.

“Ik kreeg een telefoontje van Ellen met de boodschap dat ik haar snel terug moest bellen”, aldus Van Avermaet. “Ellen heeft een beetje schrik dat de bevalling vroeger zal gebeuren. Normaal zou ik morgen (dinsdag, op de rustdag, red.) naar huis gaan, maar ik vertrek dus nu al en ik hoop dat ik nog op tijd thuis ben.” Fleur Van Avermaet zou uiteindelijk op vrijdag 24 juli haar opwachting maken.

Greg Van Avermaet met partner Ellen en dochtertje Fleur op de achtergrond. — © jvdv

Van Avermaet won in de Tour van 2015 de etappe naar Rodez en had eerder met zijn BMC-ploegmaats ook al de ploegentijdrit gewonnen.