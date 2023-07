LIVE. Controleert Alpecin-Deceuninck in functie van Philipsen of krijgt de vlucht een vrijgeleide?

Na heel wat bergritten en een tijdrit de afgelopen dagen staat er eindelijk nog eens een vlakke etappe op het programma in de Tour de France. Met amper twee klimmetjes op het parcours, van vierde categorie dan nog, is dit in principe een uitgelezen kans voor de sprinters om nog eens voor dagsucces te gaan. Al durven de sprintersploegen zo diep in de Tour ook wel eens de vlucht een vrijgeleide te geven. Volg rit 18 hier live.