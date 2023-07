Wout van Aert verlaat de Tour om bij zijn hoogzwangere echtgenote te zijn: “Het begint een beetje te dringen thuis”

Wout van Aert heeft de Tour verlaten. De echtgenote van onze landgenoot is hoogzwanger en van Aert hield altijd rekening met een voortijdige exit. Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard is sinds gisteren ook bijna zeker van eindwinst nu hij 7’35” voorsprong heeft op de tweede in het algemeen klassement, Tadej Pogacar.

Wout van Aert en Sarah De Bie hebben al een tweejarig zoontje, Georges. De komst van hun tweede kindje was rond het einde van de Tour voorzien en er werd vooraf rekening gehouden met het scenario dat Van Aert voortijdig uit de Tour zou stappen. Het was voor hem geen optie om de geboorte van zijn tweede kindje te missen en hij wilde ook zijn echtgenote steunen. De Belgische kampioen tijdrijden gaf op de sociale media-kanalen van Jumbo-Visma uitleg bij zijn beslissing, die hij gisteren bij het avondeten aan zijn ploegmaats kenbaar maakte.

“Zoals iedereen weet, is Sarah zwanger en begint het een beetje te dringen thuis”, aldus Van Aert. “In samenspraak met de ploeg hebben we beslist dat mijn plaats nu thuis is. We hebben thuis met onze dokter vaste opvolging gehad de afgelopen weken en dan konden we wel de inschatting maken dat de geboorte er zit aan te komen. Daarom hebben we deze beslissing genomen.”

“Het is enigszins een raar gevoel, maar het is helemaal geen dilemma. Het is een makkelijke beslissing om te nemen. Ik heb altijd voor ogen gehouden dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw aangaf dat ze me nodig zou hebben. Die tijd is gekomen. Ik heb het gisteren bij het avondeten aan de jongens kunnen vertellen. Het doet enorm veel deugd dat iedereen begrip had voor die beslissing en 100 procent achter mijn keuze stond. Ik ben er ook van overtuigd dat de zeven andere jongens het supergoed gaan doen de rest van de Tour. Dat komt helemaal goed.”

“Ik ben deze Tour gestart met de hoop Parijs te halen, maar er was natuurlijk dagelijks contact met het thuisfront. Mijn vrouw had een kort lijntje met de dokter. We hadden voor onszelf uitgemaakt: als het er zit aan te komen en het voelt niet meer comfortabel, dan ga ik naar huis. Ook in samenspraak met de ploeg was afgesproken om het zo aan te pakken.”

Het betekent dat Van Aert voor het eerst in vijf deelnames de Tour verlaat zonder ritzege. Hij werd twee keer tweede -in de tweede en vijftiende etappe- en twee keer derde -in de achtste etappe en in de tijdrit dinsdag.

“Ik denk dat ik heel vaak de benen had om een rit te winnen, maar dat het er niet van gekomen is. Dat geeft wel een dubbel gevoel. Maar resultaten zijn één ding, er is ook het gevoel waarmee je rondrijdt en dat was supergoed. Ook de beleving met de jongens was fantastisch en we hebben weer kunnen knokken voor de doelen die we ons gesteld hebben. Dat geeft altijd moed. Ik ga zeker een positief gevoel overhouden aan deze Tour, maar ik ga hem zeker ook onthouden als de Tour waarbij ik dagelijks naar huis belde en, bij deze, de Tour zal verlaten.”

De eerstvolgende wedstrijden van Van Aert worden in principe de WK-wegrit op zondag 6 augustus en het WK tijdrijden op 11 augustus in Glasgow.