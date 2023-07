Leeuwin ontsnapt in Berlijn, inwoners mogen huizen niet verlaten: “Hou jullie huisdieren binnen”

De Duitse politie waarschuwt de inwoners van Kleinmachnow, Teltow en Stahnsdorf in het zuiden van Berlijn om hun huizen niet te verlaten. Er zou een leeuwin ontsnapt zijn en die is nog steeds onvindbaar.

“Verlaat jullie huizen niet, er is een wild dier verdwaald in het gebied Kleinmachnow, Teltow en Stahnsdorf . En neem jullie huisdieren ook naar binnen”, aldus de politie op Twitter. Er zouvolgens Bild met verdovingsgeweren naar het dier worden gezocht sinds vannacht. Voorlopig is er nog geen nieuws van de leeuwin.