Netflix krijgt er 5,9 miljoen abonnees bij na maatregelen tegen accounts delen

Videostreamingdienst Netflix heeft in het afgelopen kwartaal het aantal abonnees flink zien groeien. In totaal kwamen er 5,9 miljoen nieuwe klanten bij, waarmee het bedrijf nu wereldwijd 238,4 miljoen abonnees telt.

De onderneming uit het Californische Los Gatos heeft het delen van accounts aan banden gelegd. Daardoor hebben meer mensen een eigen account geopend bij Netflix.

De groei valt sterker uit dan verwacht, want analisten op Wall Street rekenden gemiddeld op bijna 2,1 miljoen nieuwe abonnees. Netflix trok in het eerste kwartaal nog 1,75 miljoen nieuwe klanten, wat fors minder was dan de bijna 7,7 miljoen in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Netflix vraagt gebruikers nu een hogere vergoeding als zij hun account willen delen. Het bedrijf heeft te kampen met felle concurrentie van bijvoorbeeld Disney+, HBO Max en Amazon Prime en wil zo de inkomsten spekken.

De omzet ging met bijna 3 procent omhoog tot 8,2 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 1,5 miljard dollar.

Netflix gaf aan voor het derde kwartaal te rekenen op een omzet van 8,5 miljard dollar. Dat is dan wel weer wat minder dan kenners hadden voorspeld.