24-jarige man met enkelband schiet twee mensen dood op werf in Auckland, Nieuw-Zeeland

In de Nieuw-Zeelandse stad Auckland heeft een 24-jarige arbeid het vuur geopend in een gebouw waaraan hij werkte, vlakbij waar het WK voetbal straks start. Twee mensen zijn om het leven gekomen en minstens zes anderen, onder wie een politieagent, raakten gewond. De schutter is overleden.

De schietpartij gebeurde donderdagochtend rond 7.22 uur lokale tijd op een werf in het centrum van Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. De politie kwam massaal ter plaatse en sloot de omgeving af na meldingen dat een persoon schoten had gelost in het gebouw dat compleet gerenoveerd wordt in Queen Street.

De schietpartij begon beneden, maar “de dader bewoog zich door het bouwterrein en bleef zijn vuurwapen afvuren”, zei waarnemend hoofdinspecteur van de politie van Auckland Sunny Patel. Sommige aanwezigen konden vluchten, anderen zochten dekking in het gebouw. Binnen de tien minuten ging de politie het gebouw binnen.

“Toen hij de bovenste verdiepingen van het gebouw bereikte”, barricadeerde de schutter zich in de liftschacht, waar agenten hem rond 8 uur lokaliseerden. De man schoot richting de politie, waarbij een agent werd geraakt, en er werd teruggeschoten. Even later werd de schutter dood aangetroffen. Het is nog onduidelijk of hij door politiekogels of door zijn eigen toedoen om het leven kwam.

Agenten troffen twee burgers dood aan in het gebouw. Daarnaast vielen volgens de politie minstens zes gewonden, onder wie de agent. Die werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn toestand is intussen gestabiliseerd, meldt de federale politie. Hij zal geopereerd worden.

De politie liet weten dat het mogelijk is dat nog meer gewonden zich bekendmaken en dat de status van de slachtoffers kan veranderen. De burgers hebben verwondingen die gaan van matig tot kritiek. Volgens de ambulancediensten waren er tien gewonden, waarvan zeven met schotwonden en drie met lichte verwondingen.

Alle slachtoffers vielen op de lagere verdiepingen van het gebouw, vertelde politiecommissaris Andrew Coster op een persconferentie.

Huiselijk geweld

De politie verzekerde dat het incident onder controle was en dat het om een alleenstaand incident ging. Er worden geen andere verdachten gezocht en er zou geen gevaar zijn voor de nationale veiligheid. De schutter had volgens de autoriteiten geen “politieke of ideologische motivatie”.

De dader, volgens Nieuw-Zeelandse media de 24-jarige Matu Tangi Matua Reid, had gewerkt op de werf en “we geloven dat de reden voor zijn aanwezigheid op de site vanochtend gelinkt was aan dat werk”, verklaarde politiecommissaris Andrew Coster.

De schutter droeg een enkelband en stond onder huisarrest, maar had toelating om daar te werken. Hij zou in maart veroordeeld zijn tot vijf maanden huisarrest wegens huiselijk geweld, schrijft de New Zealand Herald. De man had onder meer schuldig gepleit aan het “hinderen van de ademhaling” en opzettelijk verwonden van een vrouw.

Er zijn ook “aanwijzingen van een geschiedenis van mentale gezondheidsproblemen”, aldus commissaris Coster. Toch dacht de politie niet dat er een verder veiligheidsrisico van hem uitging, en al zeker niet “op dit niveau”.

Bij een eerdere huiszoeking waren geen wapens aangetroffen. Volgens de politiecommissaris gebruikte de schutter een geweer dat op zich niet illegaal was, maar waarvoor hij niet over een vergunning beschikte.

“Plots viel een man op de grond”

Terwijl de politie in Auckland onderzocht wat donderdagochtend precies gebeurd is, werd de bevolking gevraagd uit de buurt te blijven. Meerdere straten werden afgezet en het openbaar vervoer was verstoord.

Volgens lokale media hield de politie een twintigtal arbeiders urenlang op de dakverdieping van het getroffen gebouw. Ruim veertig getuigen worden ondervraagd, meldt de federale politie, en de komende dagen zullen nog arbeiders die op de site of in de omgeving aan de slag waren gecontacteerd worden.

“Ik wil erkennen dat dit een schokkende en traumatische gebeurtenis is geweest voor de mensen die naar hun werk kwamen en midden in een gewapende noodsituatie terechtkwamen”, zei politiecommissaris Coster. “Gelukkig konden veel mensen het gebouw ontvluchten, maar ik weet dat het voor degenen die zich schuilhielden of vast zaten in het gebouw een angstaanjagende ervaring was.”

Een bouwvakker die aanwezig was in het gebouw vertelde aan de New Zealand Herald dat een alarm afging in het gebouw, waarna chaos uitbrak. Een overste riep hem in paniek toe dat hij naar beneden moest lopen, terwijl een andere hem daar aanmaande om naar boven te vluchten. Hij hoorde schoten, maar door zijn oorbeschermers besefte hij eerst niet wat het geluid was. “En dan viel een man gewoon neer op de betonnen vloer.”

Zijn collega’s renden rond op de verdieping, op zoek naar dingen om zich achter te verstoppen. “Ik hoorde schoten komen vanop de trap. Later zag ik een man zijn vest aanspannen rond zijn hoofd… het was aan het bloeden.”

Hij ging naar hem toe en zag een grote plas bloed rond zijn collega. “Het was ongeveer anderhalve liter bloed, niet minder.” Hij snelde naar de trap, waarop ook al bloed lag, en waar hij de politie vertelde over de gewonde man.

“Toen ik buiten kwam, was ik aan het beven omdat ik niet dacht dat dit zou gebeuren”, zegt de man. “Waarom schoot hij mij niet neer? Ik was de laatste en ik stap traag.”

WK voetbal

Hoewel de politie spreekt van een geïsoleerd incident, worden toch meer agenten ingezet in Auckland om mensen in de stad gerust te stellen. Donderdagavond wordt daar de openingsmatch van het WK voetbal voor vrouwen gespeeld.

De locatie van de schietpartij ligt in de buurt van de fanbasis van het wereldkampioenschap. Het Italiaanse team meldde dat de spelers in hun hotel moesten blijven, waardoor hun training uitgesteld werd. Een fanfestival werd ook uitgesteld, maar de eerste wedstrijd zal doorgaan zoals gepland, volgens de autoriteiten en FIFA.

De voetbalfederatie en meerdere nationale teams uitten via sociale media hun medeleven met de nabestaanden en getroffenen van de schietpartij.

Premier Chris Hipkins zal later op de dag naar Auckland reizen om de getroffen site te bezoeken en politiecommissaris Andrew Coster te ontmoeten. Hij benadrukte dat het dreigingsniveau voor het land niet aangepast wordt.

De premier bedankte “de dappere mannen en vrouwen van de Nieuw-Zeelandse politie”. De politiehelikopter was binnen drie minuten na de noodoproep in de lucht, zei Hipkins. De politie arriveerde elf minuten na de oproep en de gewapende politie een paar minuten later.

Het gebouw waar de schietpartij plaatsvond was onderdeel van een van de grootste Nieuw-Zeelandse vastgoedprojecten, met een grondige renovatie ter waarde van 275 miljoen dollar. Het project zou in een 21 verdiepingen tellende toren in de drukke buurt onder meer plaats bieden aan kantoren van Deloitte en een vijfsterrenhotel.

