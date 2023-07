Liam Everts langer bij Red Bull KTM

Everts, die dit jaar de stap naar de absolute top in de MX2 zette, was gegeerd wild. Zo hengelde ook Yamaha naar zijn diensten, maar Liam bleef KTM dus trouw. Everts: “Ik voel me goed in dit team. Waarom dan veranderen? Ik ben heel tevreden over de progressie die ik dit seizoen gemaakt heb. Ik heb zelfs al een GP-zege op zak. Dat had ik niet verwacht. Toch niet zo snel. Ik heb nu honger naar meer.”