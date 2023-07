PODCAST TOUR. “En nu graag een zege van Wout van Aert na een kopbeurt van Vingegaard”

Bij “De Koers is van Ons” zien we het glas altijd halfvol, dus: de strijd om de Tourzege is nog altijd een secondespel, alleen zijn tien seconden intussen 455 seconden geworden. En als de Tour beslist is, heeft Wout van Aert vrije baan, toch? Als het even kan, laat Van Aert dan maar winnen in Parijs na een fenomenale beurt van Jonas Vingegaard. Wielerredacteur Jan-Pieter De Vlieger kraakt bij podcasthost Michaël Van Damme ook een aantal harde noten: de keuzes die UAE en Tadej Pogacar in de toekomst moeten maken en de relativiteit van het Grote Gelijk van Jumbo-Visma. En ze duiden -voorbij de superlatieven- de fenomenale prestatie van Jonas Vingegaard in de tijdrit. “De tijdritprestatie van Evenepoel in de Vuelta ligt dichter bij die van Vingegaard dan nu wordt voorgesteld”