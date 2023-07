Origi op zijspoor bij AC Milan? Houthalenaar mag niet mee op Amerikaanse tournee

Naast Origi zouden ook Ante Rebic en Fode Ballo-Touré naast de selectie vallen die op de vlieger stapt richting de VS. Daar zal AC Milan exhibitiewedstrijden spelen tegen Real Madrid, Juventus en Barcelona. Origi ruilde vorige zomer Liverpool voor AC Milan in een poging zijn carrière nieuw leven in te blazen. Zijn eerste seizoen in Milaan werd echter geen voltreffer. In 36 wedstrijden wist de Limburgse aanvaller slechts twee keer te scoren. AC Milan heeft de definitieve spelerslijst voor de Amerikaanse tournee nog niet vrijgegeven.