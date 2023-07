Geen plek voor Dimitri Van den Bergh in kwartfinales World Matchplay: Jonny Clayton is te sterk (11-6)

Dimitri Van den Bergh heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op de World Matchplay of Darts. ‘Dancing Dimi’ moest de duimen leggen tegen de Welshmen Jonny Clayton, die met 11-6 won na een erg sterke partij van The Ferrett.

Het begon goed voor Van den Bergh: hij haalde z’n eigen leg binnen en vond met z’n eerste pijl meteen de dubbel. Maar ook Clayton opende sterk op z’n eigen leg, die hij binnenhaalde. Maar in leg 3 kon Clayton meteen breken. Hij gooide de eerste 180 van de partij en snoepte de leg af van Van den Bergh.

En de Welshmen had de smaak te pakken, want wanneer Van den Bergh op 52 stond en hij op 170, gooide Clayton zowaar een ‘big fish’. Al z’n 25e checkout op bullseye dit jaar, niemand in het dartscircuit doet beter… 3-1 voor Clayton.

Clayton begon erg sterk aan leg 5 en leek zelfs een ‘nine dart finish’ te halen, maar hij miste. Van den Bergh miste vervolgens op 68, maar ook Clayton liet een kans liggen, waardoor Van den Bergh z’n leg kon behouden en de bordjes op 3-2 zette. Maar Clayton toonde zich op de afspraak en maakte er in de volgende leg vlotjes 4-2 van.

Van den Bergh gooide zeker niet slecht, maar Clayton stond ook gewoon erg goed te gooien. Wanneer Clayton de kans leek te krijgen op een nieuwe break, pakte Van den Bergh uit met een knappe 125 checkout, waardoor het 4-3 werd. En Van den Bergh had de smaak te pakken. Zeker wanneer Clayton twee ‘trebleless visits’ liet noteren. Op tops maakte Van den Bergh het af om de bordjes terug in evenwicht te brengen. 4-4.

Maar wanneer je zou denken dat Van den Bergh de partij in handen nam, zorgde Clayton meteen weer voor een rebreak. En daarna raasde hij door en zorgde hij op z’n eigen leg voor de 6-4. De leg daarna kon Van den Bergh z’n trebles niet vinden, terwijl Clayton alles begon af te maken. Zo ook een checkout van 80: 7-4 voor ‘The Ferret’.

Over de eerste elf legs gooide Dimitri Van den Bergh gemiddeld 97, wat zeker niet slecht is, maar Clayton maakte gewoon alles af wat hij kreeg. Van den Bergh kende dan weer pech met een bouncer, waarna Clayton z’n vierde leg op rij pakte en er 8-4 van maakte.

Toch een mentale tik voor Van den Bergh, die nu moest terugslaan. Dat deed hij ook toen Clayton eens zeldzaam miste. Zijn ‘must win leg’ haalde Dancing Dimi binnen, 8-5. Maar Clayton bleef maar op hetzelfde elan verder gaan. Hij begon de leg met 140, liet daarna wel een ‘trebleless visit’ noteren, maar maakte dat helemaal goed met een 156 finish. Fenomenale partij van de Welshmen, die met 9-5 dicht bij de zege stond.

Daarna mocht Van den Bergh op z’n eigen leg toch nog eens z’n kunnen tonen. Zonder veel tegenstand van Clayton maakte Dancing Dimi er 9-6 van, maar z’n hoop op een kwartfinale leek al ver weg...

Ook in de volgende leg stoomde Clayton verder. Met zijn derde 180 van de partij sloeg hij snel een kloofje. Met een nieuwe bullseyse-finish zette hij zichzelf op 10-6, waardoor hij nog 1 leg nodig had voor een plekje in de kwartfinale. Van den Bergh voelde de druk en moest een 167 afwerken op z’n eigen leg. Hij miste erg nipt op de bullseye, waarna Clayton ook miste. Een nieuw kansje voor Van den Bergh, maar hij bezweek onder de druk en miste tweemaal op dubbel 8. Daarna liet Clayton het niet meer liggen en bekroonde hij z’n sterke match met een plekje in de kwartfinales. 11-6.

Eerder op de avond deelde Damon Heta al een pandoering uit aan Brendan Dolan. Het werd maar liefst 11-1 voor de Australiër. Later op de avond spelen Peter Wright en Ryan Searle nog tegen elkaar, Luke Humphries tegen Dirk van Duijvenbode is de laatste achtste finale.