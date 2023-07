Vladimir Poetin: “Terugkeer naar graandeal kan enkel onder Russische voorwaarden”

Rusland en Oekraïne hadden in juli vorig jaar, na bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije, een graanakkoord gesloten. Door dat akkoord konden graan en andere voedingsmiddelen uit Rusland en Oekraïne ondanks de oorlog toch verscheept worden via de Zwarte Zee. Maar Rusland besliste maandag om die deal niet te verlengen.

“Zodra aan alle voorwaarden die we eerder waren overeengekomen is voldaan, zullen we onmiddellijk terugkeren naar het akkoord”, zo verklaarde Poetin woensdag op een regeringsbijeenkomst aan het nieuwsagentschap Interfax. De Russische voorwaarden moeten “zonder uitzondering en volledig” worden nageleefd, anders heeft een verlenging van de deal “geen zin meer”, klinkt het.

Internationale sancties

Moskou verwijt de westerse landen dat ze de afspraken voor de Russische export van kunstmest en voedsel onvoldoende hebben gerespecteerd. Die export zou worden getroffen door de internationale sancties tegen Rusland.

Daarnaast eist Moskou ook dat Russische banken en financiële instellingen weer worden aangesloten op het internationale SWIFT-bankensysteem. Tot slot vraagt Rusland dat de pijpleiding tussen de Russische stad Togliatti en de Oekraïense havenstad Odessa weer in gebruik wordt genomen. De ongeveer 2.400 kilometer lange pijplijn, die voor de export van ammoniak en kunstmest dient, is sinds het begin van de oorlog buiten gebruik en werd in juni getroffen door een explosie.