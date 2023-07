Biden steekt de draak met beruchte Republikein: “I approve this message”

“I approve this message.” Het is een zinnetje dat je tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne wel vaker hoort. Beide partijen vuren honderden spotjes op de kiezer af, en de president(skandidaat) in kwestie komt alleen op het einde aan het woord: ik keur deze boodschap goed.

Dit keer schreef Biden het zinnetje in een bericht op Twitter om een filmpje te tonen van... Marjorie Taylor Greene. Het Republikeinse parlementslid geldt als een van Bidens grootste critici en wordt zelfs genoemd als kandidaat-vicepresident tijdens de komende verkiezingscampagne van Donald Trump. Uitgerekend zij lijkt de lof te zwaaien van Biden, en een boodschap te brengen die de presidentiële goedkeuring wegdraagt.

Marjorie Taylor Greene. — © EPA-EFE

“Hij werkt het af”

“Joe Biden heeft het meest geïnvesteerd in sociale infrastructuur en in omgevingsprogramma’s. Hij werkt af wat Franklin D. Roosevelt is begonnen en wat Lyndon B. Johnson heeft voortgezet. Joe Biden probeert het te vervolledigen”, klinkt het.

Geen deepfake, maar een fragment uit een echte toespraak die Greene gaf. De quote gaat zelfs nog verder: “Programma’s om het onderwijs te verbeteren, de gezondheidszorg, de stadsproblemen, de armoede op het platteland, vervoer, ziekteverzekering: hij werkt er nog altijd aan.”

I approve this message, tweette Joe Biden vrolijk. De boodschap past perfect in zijn herverkiezingscampagne met Kamala Harris - “laat ons het werk afmaken”. De officiële account van het Witte Huis deed min of meer hetzelfde: “Betrapt, we werken hard om het leven van hardwerkende gezinnen beter te maken.”

Het was voor Greene natuurlijk erg gemakkelijk om terug te slaan. En wel door de volledige quote op de wereld los te laten. De opsomming van al die investeringen kaderde in harde kritiek op de toenemende overheidsschuld in de VS. “Dit is wat Biden écht goedkeurt: we hebben nu 32 biljoen dollar schulden, een recordaantal thuislozen en we breken het 40 jaar oude inflatierecord.”

Het zal Biden wellicht worst wezen. Hij bereikte 33 miljoen kijkers en scoorde meer dan 200.000 likes, Greene moest het stellen met 500.000 kijkers en 2.500 hartjes.