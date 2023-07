Bruid verrast gasten door aan te komen bij kerk in wel erg opmerkelijk voertuig: “Het was perfect” — © Reuters

Het was haar vader Henry die de bruid mocht vervoeren naar de kerk. De reden voor de opmerkelijke keuze schuilt in haar achtergrond. De 33-jarige Kathryn vertelde dat ze opgroeide op een boerderij en wilde dat aspect graag in de kijker zetten tijdens haar trouwdag. Een keuze die ook haar kersverse echtgenoot Kevin kon begrijpen. “Het was perfect. Iedereen die Kathryn kent, weet dat ze gek is op de boerenstiel”, aldus de bruidegom.

