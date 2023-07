Laatste test richting Europa geslaagd: AA Gent wint oefenpot ruim van defensief slordig Zulte Waregem

Vlotte zege voor AA Gent dat al na een half uur voetballen de schaapjes op het droge had. KAA Gent won met 4-2 van Zulte Waregem. Het was meteen ook de laatste oefengalop van de Buffalo’s die hun vriendschappelijke wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk geannuleerd zagen worden. Orban, Nurio en Okumu sukkelen met lichte kwaaltjes en kregen preventief rust.

Acht dagen voor haar eerste Europese duel in de voorrondes van de Conference League ontving AA Gent het ambitieuze Zulte Waregem. De degradanten toonden zich meteen bij de les en al in de openingsminuut kopte Gano op aangeven van Brüls de 0-1 op het scorebord. Lang kon Essevee niet van die voorsprong genieten want na een fraaie beweging van Fofana bracht Samoise de Buffalo’s meteen op gelijke hoogte.

Gent nam de partij nu duidelijk in handen en toen Willen de bal inleverde, was Fofana bij de pinken en stond het ook al meteen 2-1. Halfweg de eerste helft haalde Harinck de bedrijvige Fofana neer en wees de ref naar de stip. Cuypers eiste de bal op en die trapte de bal met een gelukje voorbij Van der Gouw (3-1). Toen Brüls op zijn beurt balverlies leed, ging Cuypers aan de haal en die zette Samoise op weg naar de 4-1.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Die stand stond ook halfweg de wedstrijd – die over vier keer 30 minuten werd afgewerkt – op het scorebord maar de score had zeker nog hoger kunnen oplopen maar Fofana, Hjulsager en Cuypers lieten de wenkende kansen onbenut. Net voor rust waagde Sissako dan toch eens zijn kans met een afstandspoging maar Nardi liet zich niet verrassen.

Bij de start van de tweede ‘helft’ stak een volledig herschikt Essevee meteen de neus aan het venster maar Vossen trof de paal. Even later liet ook Vormer zich opmerken met een goede loopactie maar Miroshi besloot net over. Gent nam in deze fase van de partij duidelijk wat gas terug maar bleef wel dominant en Gerkens kwam slechts een voetje te kort om zijn eerste doelpunt in Gentse loondienst aan te tekenen.

Aan de overkant stuitte Demuynck op Nardi en in de herneming besloot Miroshi eveneens in de handen van de Gentse keeper. Na 90 minuten bracht Vanhaezebrouck nog een hele rist nieuwe spelers tussen de lijnen, terwijl Gerkens zich opnieuw liet opmerken maar andermaal vond de ervaren middenvelder de bezoekende doelman – Dobbels kwam net in het team voor nieuwkomer van der Gouw – op zijn weg. Borja Lopez zette uiteindelijk de 4-2-eindstand op het scorebord.