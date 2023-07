Vertegenwoordiger Mexicaans drugskartel bedreigt ‘Señor El Ballouti’: “Schulden zijn ereschulden”

De 37-jarige Othman El Ballouti stond in het criminele milieu al langer bekend als één van de grote spelers in de internationale cocaïnehandel. Dat blijkt ook uit een dreigend filmpje, waarin een vertegenwoordiger van een Mexicaans drugskartel El Ballouti aanmaant om schulden te vereffenen. “Schulden zijn ereschulden.”

In het filmpje spreekt een Mexicaanse man ‘señor El Ballouti’ rechtstreeks aan. Volgens een Mexicaanse journalist die wij contacteerden, spreekt de man met het accent van iemand die uit Sinaloa (een staat in het noordwesten van Mexico, red.) afkomstig is. De man in de video zegt te spreken namens Ismael ‘El Mayo’ Zambada, de leider van het Sinaloa-kartel.

“Het spijt me mijnheer Ballouti dat ik mensen heb gestuurd naar de deur van een van uw mensen, om een schuld te vereffenen”, zo klinkt gespeeld verontschuldigend. Vervolgens wordt de toon dreigender. De man zegt tegen El Ballouti dat hij de video aan de Mexicanen in Europa moet laten zien. “Ze zullen u vertellen wie ik ben. Ik heb de ballen om hier mijn gezicht aan u te laten zien.”

De man in de video meent dat El Ballouti dringend een oude schuld moet vereffenen. “U moet eens serieus worden”, zo klinkt het. “Schulden zijn ereschulden. Schulden van mannen. Dit is een zaak van mannen, geen flikker zaak.”