Elke Clijsters en darter Mike De Decker gaan uit elkaar: “We zijn beter als vrienden”

“Ask me a question”, postte Elke Clijsters woensdag vanop vakantie op Ibiza op haar Instagram Stories. “Hoe gaat het met jou en Mike?”, is de vierde vraag die ze krijgt. Haar antwoord verraadt dat de liefde tussen haar en de 27-jarige profdarter uit Mechelen bekoeld is. “Mike en ik zijn sinds recent niet meer samen, we zijn beter als vrienden”, schrijft Clijsters op Instagram.

Bijna exact een jaar geleden maakte Clijsters – toen ook vanop Ibiza – bekend dat ze de liefde had gevonden bij De Decker. “Ik heb inderdaad een nieuwe relatie, maar we zijn wel nog niet superlang samen”, zei ze er toen over tegen Het Laatste Nieuws. “We hebben elkaar een jaar of twee geleden via Instagram leren kennen. Dit jaar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet in de beachclub Ipanema in Hasselt. Uiteindelijk zijn we wel pas een tijd later een koppel geworden.”

Eind december noemde Mike De Decker Clijsters nog “The Real Deal” op zijn Instagram-pagina, onder een foto waarop hij haar kust. “Veel liefde van ons, fijn eindejaar”, luidde het bijschrift.

De bachelorette

In 2021, voor haar relatie met De Decker, nam Elke Clijsters nog als begeerde vrijgezel deel aan De bachelorette. In dat programma op Play4 koos ze voor de (toen) 30-jarige Ivan, maar dat sprookje hield niet lang stand. Al na de laatste uitzending raakte bekend dat de twee al uit elkaar waren.

Na De bachelorette was Clijsters een tijdlang single. “Als bekend gezicht is het soms niet makkelijk om te weten wat de intenties van de ander zijn. Het voordeel is dat ze weten wie ik ben en mij dan via sociale media contacteren, maar sommigen hebben te hoge verwachtingen, terwijl ik ook maar een gewoon persoon en een mama ben”, zei ze er toen over tegen Story. Clijsters heeft twee kinderen – Cruz en Cleo – met ex-profvoetballer Jelle Van Damme, met wie ze trouwde in 2008. Hun huwelijk liep op de klippen in 2016.