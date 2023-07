Franse vrouw filmt hoe man haar 100 euro aanbiedt voor seks: “Ik ben geen hoer”

Een vrouw is in het Franse Saint-Maximin het slachtoffer geworden van seksuele intimidatie. Op een video die de dame zelf filmde, is te zien hoe een man haar 100 euro aanbood om seks met haar te hebben. Ze weigerde onmiddellijk en maakte ook duidelijk dat zijn gedrag niet door de beugel kan. “Ik ben geen hoer”, aldus de vrouw.