Proces tegen Kevin Spacey loopt stilaan ten einde: “Een man die gewend is om zijn zin te krijgen”

Het Britse proces tegen Kevin Spacey (63) loopt stilaan ten einde. In haar slotrede haalde de openbaar aanklager nogmaals hard uit naar de Amerikaanse acteur, die door vier mannen beschuldigd wordt van seksuele aanranding en gedwongen seks. “Een man die gewend is om zijn zin te krijgen.”

Kevin Spacey staat in het Southwark Crown-gerechtsgebouw in Londen terecht voor negen aanklachten wegens zedendelicten tegen vier mannen. Het gaat om feiten die gepleegd zouden zijn tussen 2001 en 2013, in een periode waarin de Amerikaanse ‘House of cards’-acteur grotendeels aan de slag was als artistiek directeur van het prestigieuze Londense Old Vic-theater.

Drie van de vier mannen beschuldigen Spacey van “agressieve betastingen”, de vierde zegt dat de acteur “orale seks met hem had gepleegd nadat hij was flauwgevallen in Spacey’s flat”· De acteur, die over de hele lijn onschuldig pleit, weerlegde de voorbije weken alle beschuldigingen door te verklaren dat zijn “op geld beluste” aanklagers ofwel logen ofwel dat alles met wederzijdse toestemming was gebeurd. Als vermeend bewijs verklaarde Spacey er nog bij dat sommige mannen nadien zelf nog nieuwe ontmoetingen voorstelden.

Ondertussen zitten alle getuigenissen erop en loopt het proces stilaan ten einde. Donderdag mogen de advocaten van de Amerikaanse acteur hun slotpleidooi nog houden, woensdag was openbaar aanklager Christine Agnew aan de beurt. Zij omschreef Spacey eerder op het proces al als “een seksuele bullebak” en haalde in haar slotrede nog eens hard uit naar de acteur. Ze omschreef hem onder meer als “een man die gewend is om zijn zin te krijgen”.

“Moeten verdragen”

“Deze mannen zijn helemaal niet uit op geld, ze zijn geloofwaardige getuigen die genoeg hadden van het geheim dat ze al jaren met zich meedragen”, luidde het onder meer. “Anno 2023 staat de samenleving op dit vlak sympathieker ten opzichte van vrouwen. Van mannen wordt nog altijd verwacht dat ze - zoals vrouwen het ook zo lang moesten doen - het gewoon maar moesten kunnen verdragen. Zich er geen zorgen over maken, gewoon doorgaan. Maar het is door een dergelijke houding dat mannen zoals de beklaagde zo lang konden wegkomen met hun gedrag.”

Verwijzend naar de karaktergetuigen (zoals de Britse zanger Elton John) die niets dan positiefs over Spacey te vertellen hadden, zei Agnew het volgende: “Meneer Spacey is ongetwijfeld iemand die aardig is voor diegene voor wie hij aardig wil zijn. De geschiedenis is bezaaid met diegenen die welwillend zijn voor sommigen en wreed voor anderen.”

Na de slotpleidooien van de verdediging zal de twaalfkoppige jury zich beraadslagen. Indien schuldig bevonden, riskeert Kevin Spacey een levenslange gevangenisstraf. Die mogelijke strafmaat zal wel pas op een later moment meegedeeld worden. Wanneer dat precies zal zijn, is nu nog niet duidelijk.

In oktober van vorig jaar werd Kevin Spacey in New York vrijgesproken van de vermeende aanranding van een tiener in 1986.