UAE Team Emirates wijst alsnog naar verhakkelde voorbereiding na instorting van Tadej Pogacar: “Even hadden we de illusie dat het kon”

“I’m gone, I’m dead.” Met die woorden maakte Tadej Pogacar aan zijn teammaten en ploegleiding duidelijk dat het helemaal over was, op een kleine acht kilometer van de top van de Col de la Loze al. Een complete offday waarin hij zelfs minder sterk bleek dan zijn knechten Majka en Soler en zijn luitenant Yates. Bijna zes minuten na Vingegaard kwam hij afgepeigerd en volledig leeg over de meet.