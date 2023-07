De woelige Tour van Kurt Van de Wouwer, sportief directeur bij Lotto-Dstny: “Had je in de winter gezegd dat we midden in de Tour negende zouden staan op de UCI-ranking, ik had je niet geloofd”

Het was twintig jaar geleden dat hij in de Tour was geweest. Maar een rustige terugkeer is het voor Kurt Van de Wouwer (51) niet geworden. De stampei rond Caleb Ewan, de tweede plek van Maxim Van Gils, de druk van de sponsor om een rit te winnen: de man die sinds deze winter sportief directeur is bij Lotto-Dstny had er zijn handen mee vol. Maar ontevreden is hij niet. “We staan momenteel negende op de UCI-ranking. Wie had dat in de winter gedacht?”