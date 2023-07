Meer dan 2.000 deelnemers voor VTM 2 Darts Academy

De dartshype is nog lang niet gaan liggen. VTM 2 organiseert de Darts Academy, waar de selectieproeven op maar liefst 2.048 kandidaten kon rekenen.

In de Darts Academy van VTM 2 gaat de zender op zoek naar Belgisch dartstalent, om hen vervolgens naar een topniveau te brengen. In de eerste selectieproef krijgen kandidaten maar één kans om te bewijzen dat ze een plekje in de opleiding verdienen. Ze krijgen pas te horen wat ze moeten doen als ze voor het bord staan. Wie doorstoot naar de tweede ronde, krijgt een beoordeling op hun dartsskills door voormalige topdartser Erik Clarys, die hen zal trainen, begeleiden en evalueren.

“We zoeken mensen die het tot prof willen én kunnen schoppen”, zegt Clarys. “Iemand die ons land binnen het internationale circuit kan verdedigen. We willen verdoken en gepassioneerde talenten door middel van een intensief trainingsproces beter maken en wie weet wel de nieuwe Dimi’s en Kims kweken. De lat ligt dus heel hoog. We verwachten dat vandaag zo’n 1 à 5 procent van de kandidaten zal slagen.”

© VTM 2

De eerste trainingen gaan volgende week al van start. In januari levert de Academy haar eerste lichting darters af. VTM 2 dekt ook hun kosten om deel te kunnen nemen aan de Q-school. Dat is het officiële kwalificatietoernooi waarin spelers strijden om een tour-card. Daarmee kunnen ze twee jaar deelnemen aan alle Professional Darts Corporation-toernooien.