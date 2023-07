Spreken doet hij nog niet – daarvoor is het iets te vroeg –, maar mogelijk maakt George Ilenikhena zondag in de Supercup zijn debuut. Via zestien weetjes laten we u al kennismaken met de (prijzige maar zeer talentvolle) zestienjarige spits van kampioen Antwerp. “Bij de U12 zat hij nog bij de B-ploeg, maar nadien is hij geëxplodeerd.”