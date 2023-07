“Kijk eens om, volgens mij is hij helemaal niet meer zo goed”: hoe Jumbo-Visma en Vingegaard al maanden wisten dat Pogacar het in rit 17 lastig zou krijgen

Toen Jonas Vingegaard (26) in de herfst van vorig jaar het Tourparcours onder ogen kreeg, was hij nog ontgoocheld. Behalve over die ene rit: die over de Col de la Loze. Dus werd het Grote Tourplan van Jumbo-Visma maandenlang op deze etappe afgestemd. Met onwaarschijnlijk succes. Dat zag ook de man die zondag de Tour zal winnen: “Ik ben altijd in het plan blijven geloven.”