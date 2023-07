Lommel SK oefent tegen Borussia Dortmund II, Troonbeeckx naar Wezel Sport

Nieuwkomer Hugo Weckmann en het kwartet Lars Neyens, Nils Nieki, Mathise Reumers en Toon Franssen trainen in België met de beloftenploeg. Jordan Attah Kadiri en Cairo Roque trainen momenteel in Manchester. Milan Troonbeeckx (21) wordt in zijn laatste contractjaar verhuurd aan tweedenationaler Wezel Sport. De aanvallende middenvelder kwam in 2020 over van Dessel Sport en kwam in totaal 11 keer in actie voor groen-wit. (svc)