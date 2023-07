Opnieuw laat toeschouwer in Tour zich van slechtste kant zien: David Gaudu krijgt bidon water in gezicht geworpen

Er is deze Tour de France al veel gesproken over het gedrag van de toeschouwers langs de kant, vaak dan in negatieve zin. Ook woensdag liet een fan zich in de koninginnenrit van z’n slechtste kant zien. Tijdens de loodzware beklimming van de Col de la Loze kreeg Fransman David Gaudu een bidon water in het gezicht geworpen. De bedoeling van de man was misschien goed, maar het kwam in ieder geval niet goed aan bij Gaudu. Onschuldig of niet? Oordeel vooral zelf.