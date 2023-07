VIDEO. Een stukje pizza tegen de verzuring? Ben O’Connor kraakt op Col de la Loze na geweldig werk voor Felix Gall en krijgt dan vreemd aanbod van toeschouwer

Felix Gall pakte in de koninginnenrit van de Tour de France een geweldige overwinning voor AG2R Citroën. De Oostenrijker kreeg in de kopgroep veel hulp van ploegmakker Ben O’Connor, die het tempo op de Col de la Loze stevig verhoogde om zijn ploegmaat te helpen. Op 8 kilometer van de top moest de Australiër lossen, het was volledig op. Een toeschouwer wou hem alvast terug wat kracht geven en bood hem een… pizza aan.