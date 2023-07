Polstokspringer Ylio Philtjens uit Jeuk draagt Belgische vlag tijdens openingsceremonie van EJOF

Het EJOF is een multidisciplinaire competitie voor jonge Europese atleten van 12 tot 18 jaar. Enkel olympische sporten staan op het programma. Voor het BOIC is deze competitie belangrijk als waardemeter van de jonge atleet op internationaal niveau. In Maribor staat de zeventiende zomereditie op het programma.

Sonneville en Philtjens namen vorig jaar al deel aan het EJOF in het Slowaakse Banska Bystrica. Philtjens sprong er met 4m95 naar goud. “Wat een eer om voor Team Belgium de vlag te mogen dragen. Ik ben er heel blij mee, maar zal toch wat zenuwen hebben wanneer ik zondagavond het stadion binnenstap”, reageert hij. “Het EJOF in Banska Bystrica was een hele - zo niet de leukste - competitie waar ik ooit heb aan deelgenomen, nu weer mogen deelnemen met dezelfde Team Belgium staf en nieuwe atleten leren kennen, is super fijn.”

© GEERT TRESIGNIE

Ook Sonneville is trots. “Binnenkomen in het stadion was vorig jaar al indrukwekkend, dit jaar, met de vlag in onze handen, wordt dat zeker een kippenvelmoment”, voorspelt ze. “Ik ben ook blij dat ik een tweede keer aan een EJOF kan deelnemen, maar ik leg mezelf geen druk op.”

Het BOIC selecteerde 62 atleten uit tien sporten. Gert Van Looy is delegatieleider. In het verleden namen toppers als Nina Derwael, Nafi Thiam, Justine Henin en Emma Meesseman deel aan het EJOF. “Presteren is niet hét doel, wel een eerste olympische ervaring opdoen. Het toernooi is een tussenstap in de sportcarrière van een jonge atleet”, zegt Van Looy woensdag tijdens een persmoment in Gent. “We verwachten dat onze jonge atleten hun best mogelijke prestatie leveren, leren uit de ervaring en genieten.”