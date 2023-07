In Oude Hoeve in Achel zijn juwelen gestolen. Er verdwenen vooral horloges. De inbraak in het huis werd dinsdagavond vastgesteld door de 62-jarige bewoner. De daders drongen binnen via het schuifraam aan de achterkant van het huis. Het glas werd ingeslagen. In huis werden alles doorzocht en werd alles overhoop gehaald.