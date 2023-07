Club Brugge scoort 22 keer (!) tegen tweedeprovincialer Heist, Yaremchuk zes keer aan het kanon

Wie zijn telraam niet meebracht naar sportpark De Taeye, was woensdagavond gezien. Club Brugge oefende er - op volle kracht - tegen tweedeprovincialer Heist, dat vanaf minuut 1 logischerwijs sterretjes zag. Het was de eerste keer tijdens deze voorbereiding dat blauw-zwart tegen een amateurteam speelde. Ideaal voor het vertrouwen een weekje voor de Europese match tegen Aarhus, maar ook niet slecht voor de clubkas van de thuisploeg.

Drie hattricks, één dubbele

Nusa trof eerst nog de lat, maar daarna opende Club een heus doelpuntenfestijn. Thiago scoorde eerst met het hoofd, ook De Cuyper pikte zijn goaltje mee. Aan de rust stond het zowaar al 0-9: Thiago scoorde in totaal drie keer, Skov Olsen ook. Buchanan en Vanaken legden er elk eentje in het mandje. Problemen voor de Heistenaars: het scorebord was niet op dubbele cijfers voorzien.

Na de rust wisselde Deila zijn volledige ploeg: zaterdag volgt al een galawedstrijd tegen het Nederlandse AZ in het Jan Breydelstadion. De schietoefeningen gingen rustig verder. Yaremchuk scoorde meteen na de aftrap met het hoofd, daarna vonden Sabbe, alweer Yaremchuk, twee keer Vermant en Odoi ook de netten.

Sandra en Vetlesen kwamen ook nog op het scorebord, maar de absolute hoofdrol was weggelegd voor Yaremchuk. Hij scoorde in totaal zes keer na de rust, waardoor de wedstrijd uiteindelijk op 0-22 eindigde. Want ook Vermant vervolledige zijn hattrick nog.

