Drie Belgen eindigen in top acht van The Cuber Open

Kristof Ulenaers en Jean de Wouters zijn woensdag in het Duitse Donaueschingen op een gedeelde de vijfde plaats geëindigd in The Cuber Open (Pro Golf Tour/30.000 euro). Lars Buijs werd achtste.

Met een slotronde in 67 slagen,vier onder par, bracht Ulenaers zijn totaal op 202. elf onder, en hees hij zich van elf naar vijf. De Wouters was na de tweede ronde al vijfde en behield die stek met een slotronde in 68. Buijs begon als 21e in de stand aan zijn laatste achttien holes. Die werkte hij af in 66 slagen, dankzij een eagle en vier birdies, waartegen hij slechts één bogey moest noteren.

De Duitser Christian Bräunig, die voor de aanvang van de laatste ronde al acht slagen voorsprong telde op de concurrentie, had genoeg aan een ronde van 71 slagen voor toernooiwinst.