Meer details bekend over familiedrama Leuven: moeder (37) en kind (5) werden om het leven gebracht door verstikking

Yu S. en haar zoontje werden om het leven gebracht in de flat boven het restaurant Cocolo, dat Hengchun J. nog maar een maand uitbaatte. Maandagochtend reed hij met hen vanuit hun thuisbasis in Borsbeek naar het restaurant aan de Oude Markt in Leuven. Rond 16.30 uur kregen de hulpdiensten een verontrustende oproep binnen. “De beller meldde dat zijn werkgever ermee dreigde om zijn vrouw en kinderen iets aan te doen”, zo communiceerde het parket maandag. “Kort nadien nam de melder opnieuw contact op. Zijn werkgever had hem verteld had dat hij zijn vrouw en kinderen had vermoord, en dat hij ermee dreigde om zichzelf van het leven te beroven.”

Baby liet hij leven

De politie en ambulances snelden richting de Oude Markt. In het pand troffen de patrouilles het lichaam van een 37-jarige vrouw en van een 5-jarige kleuter aan. Beiden waren om het leven gebracht. “Uit de autopsie blijkt dat ze om het leven kwamen door verstikking”, zegt Julie Plevoets van het Leuvense parket. Op welke manier moeder en kind verstikt werden, is niet duidelijk. Uit de autopsie is wel gebleken dat de vrouw zich nog hevig verzette. Het kindje maakte geen schijn van kans. De baby van zeven maanden liet Hengchun J. uiteindelijk leven.

De politie startte meteen een klopjacht naar de vader. Enkele uren later werd de man teruggevonden in de bossen van het Limburgse Bokrijk. Hij had zich van het leven beroofd.

Over zijn motief tasten de speurders momenteel nog in het duister. “Er is geen duidelijke en concrete aanleiding voor de feiten”, aldus nog Julie Plevoets van het Leuvense parket. “Vaak is het ook een opeenstapeling van verschillende elementen.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.